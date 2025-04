Il Lotto porta oltre 22mila euro a Civitavecchia • Terzo Binario News

Preso un un terno sulla ruota di Napoli

Lazio a segno con il Lotto. Nel concorso di giovedì 10 aprile 2025, come riporta Agipronews, sono state centrate tre vincite per un totale di oltre 42mila euro: a Civitavecchia, in provincia di Roma, il colpo più alto di giornata, da 22.500 euro, grazie a un terno sulla ruota di Napoli, a cui si aggiunge un altro terno da 9mila, entrambi in via Terme di Traiano.

Vinti 10.500 euro a Roma con un terno ‘Oro, due ambi ‘Oro’ e un ambo in via Orazio Amato. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 383,6 milioni di euro dall’inizio del 2025.

10eLotto: a Roma colpo da 30mila euro

Il 10eLotto premia il Lazio. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrato un 8 Oro da 30mila euro a Roma in via Renato Fucini. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi da inizio anno.