Teatro a Civitavecchia, "The Final Show": Vicolo Cechov on stage dal 26 maggio al Gassman • Terzo Binario News

Tutti gli allievi attori ed improvvisatori di Vicolo Cechov, Scuola Nazionale di Improvvisazione e Teatro con sede a Civitavecchia, saliranno sul palco del Teatro Nuova Sala Gassman pronti per divertire ed emozionare il pubblico.

Il format rimane coerente con quello degli scorsi anni: una serata, due spettacoli ed un unico biglietto.

Le serate inizieranno con uno spettacolo di Improvvisazione teatrale e si concluderanno con uno spettacolo di testo. Tutti gli spettacoli sono scritti e diretti dai docenti di Vicolo Cechov e affrontano temi umani e moderni.

Affermano i direttori artistici Roberto Rotondo e Fabio Astolfi: “Il Vicolo diventa sempre di più un riferimento artistico locale e nazionale per tutti quelli che hanno voglia di approcciarsi al Teatro ed all’Improvvisazione teatrale sia come strumento ludico che di crescita professionale. Lo dimostrano la grande partecipazione del pubblico per i nostri spettacoli e la sempre crescente mole di iscrizioni ai nostri corsi per adulti, ragazzi e bambini. Siamo orgogliosi ed emozionati quasi più dei nostri allievi per questi sei giorni di restituzione al pubblico del grande lavoro svolto durante l’anno”.

Ecco il programma: 26 maggio “Geppiù” e “La quinta parete”; 27 maggio “Untitled” e “Così Fun Tutti”; 28 maggio “Lovers, non si gioca con il fuoco” e “Sketché, la tecnologia ci complica ciò che era semplice”; 29 maggio “Il processo” e “Soli”; 30 maggio “Alto gradimento” e “Due”; 31 maggio “Il conte Ashwood” e “#viralshow, storie, swipe e colpi di scena”.

Sarà possibile acquistare il proprio biglietto presso il botteghino del Gassman a partire da lunedì 11 maggio dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20.