Sanità pubblica e appalti, petizione a Civitavecchia della CGIL • Terzo Binario News

“La difesa del diritto alla salute e il rilancio del servizio sanitario nazionale saranno al centro

dell’iniziativa promossa dalla CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo in programma venerdì 15

maggio 2026, dalle ore 10.00 alle 14.00, presso la Cittadella della Musica di Civitavecchia.

L’appuntamento accompagnerà l’avvio della raccolta firme a sostegno di due proposte di

legge di iniziativa popolare: una propone il rafforzamento della sanità pubblica con l’obiettivo

di aprire una riflessione sulle condizioni del sistema sanitario nazionale, sulle difficoltà

sempre più diffuse nell’accesso alle cure e sulla necessità di rilanciare la medicina territoriale

e i servizi pubblici essenziali; la seconda è fondata sul principio “stesso lavoro, stesso salario,

stessi diritti”, con l’obiettivo di contrastare disuguaglianze, dumping contrattuale e precarietà,

garantendo tutele uniformi a tutte le lavoratrici e i lavoratori impiegati negli appalti.

All’iniziativa interverranno il prof. Ferdinando Terranova, docente ordinario di “Tecnologie per

l’Igiene Edilizia e Ambientale” presso l’Università Sapienza di Roma ed esperto di

epidemiologia e pianificazione sanitaria territoriale, e Natale Di Cola, segretario generale

della CGIL Roma e Lazio, che illustreranno contenuti e finalità della proposta di legge sulla

sanità e le prospettive di riforma necessarie per garantire un sistema sanitario pubblico più

equo ed efficiente.

Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre presentato e distribuito un libretto divulgativo dedicato ai

temi della sanità pubblica, arricchito con tavole illustrative e fumetti per favorire una

comunicazione più immediata, accessibile e coinvolgente.

L’iniziativa si propone come un’occasione di confronto per discutere del futuro della sanità

come bene comune”.

La Segretaria Generale

CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo

Stefania Pomante