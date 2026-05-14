Sanità pubblica e appalti, petizione a Civitavecchia della CGIL • Terzo Binario News

“La difesa del diritto alla salute e il rilancio del servizio sanitario nazionale saranno al centro
dell’iniziativa promossa dalla CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo in programma venerdì 15
maggio 2026, dalle ore 10.00 alle 14.00, presso la Cittadella della Musica di Civitavecchia.
L’appuntamento accompagnerà l’avvio della raccolta firme a sostegno di due proposte di
legge di iniziativa popolare: una propone il rafforzamento della sanità pubblica con l’obiettivo
di aprire una riflessione sulle condizioni del sistema sanitario nazionale, sulle difficoltà
sempre più diffuse nell’accesso alle cure e sulla necessità di rilanciare la medicina territoriale
e i servizi pubblici essenziali; la seconda è fondata sul principio “stesso lavoro, stesso salario,
stessi diritti”, con l’obiettivo di contrastare disuguaglianze, dumping contrattuale e precarietà,
garantendo tutele uniformi a tutte le lavoratrici e i lavoratori impiegati negli appalti.
All’iniziativa interverranno il prof. Ferdinando Terranova, docente ordinario di “Tecnologie per
l’Igiene Edilizia e Ambientale” presso l’Università Sapienza di Roma ed esperto di
epidemiologia e pianificazione sanitaria territoriale, e Natale Di Cola, segretario generale
della CGIL Roma e Lazio, che illustreranno contenuti e finalità della proposta di legge sulla
sanità e le prospettive di riforma necessarie per garantire un sistema sanitario pubblico più
equo ed efficiente.
Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre presentato e distribuito un libretto divulgativo dedicato ai
temi della sanità pubblica, arricchito con tavole illustrative e fumetti per favorire una
comunicazione più immediata, accessibile e coinvolgente.
L’iniziativa si propone come un’occasione di confronto per discutere del futuro della sanità
come bene comune”.
La Segretaria Generale
CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo
Stefania Pomante