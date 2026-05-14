Domenica torna l'appuntamento di primavera col Picnic musicale di Tolfa Jazz • Terzo Binario News

Dalle 9 consueto ritrovo al Comunale Macchiosi per una giornata tra escursioni, buon cibo e due concerti

di Cristiana Vallarino

E’ arrivato il momento di salutare la pioggia di questi giorni e dare il benvenuto alla primavera. E quale miglior modo di farlo se non partecipando al consueto appuntamento con il Picnic Musicale di Tolfa Jazz.

Domenica 24 maggio si potrà vivere una giornata fuori dal tempo tra musica, natura e sapori locali, a una decina di minuti da Tolfa, ovvero nella splendida location del Comunale Macchiosi, dove si trova anche la Big Bench.

Cosa propone la ormai collaudatissima organizzazione dell’Aps Tolfa Jazz: di buon mattino escursioni guidate o Mountain Bike (scegliere uno tra 5 percorsi!). Le uscite sono alternative tra loro e termineranno per l’ora di pranzo presso la baita del Comunale Macchiosi. Per i più piccoli: dalle 9 laboratorio “Supereroi del bosco” (4-12 anni). E poi il primo dei due concerti live: alle 11 con i Traindeville.

Sarà quindi il momento del pranzo tipico: acquacotta, amatriciana, carne alla brace e vino (disponibili anche opzioni vegetariane, per celiaci e menu bambini). Dalle 12:30 in poi si serviranno i pasti all’esterno della baita, mentre per sedersi ci sono i tavoli sotto al tendone oppure quelli in giro per il prato, ma si può anche allestire proprie postazioni.

Nel pomeriggio, alle 16, secondo concerto con Francesca De Fazi & Gypsy Blues Band.

E per finire, finché c’è luce, ci si diverte con la JAM SESSION. Chi suona uno strumento, lo.può portare e unirsi agli altri.

Dall’associazione arriva pure un invito: si cercano volontari. “Vuoi vivere il picnic “dietro le quinte”? Entra nel nostro team, scrivici per info!” è l’appello.

La macchina organizzativa di Tolfa Jazz Aps è ormai rodata e può contare su volontari di ogni età, che offrono la propria opera sia nei giorni precedenti che la domenica stessa, di buon ora, per l’allestimento della location, soprattutto per la parte dedicata al cibo. Ma, naturalmente, forza nuova è sempre bene accetta.

La scelta degli musicisti protagonisti è principalmente compito del presidente Egidio Marcari e del direttore artistico Alessio Ligi, i quali sono sempre impegnatissimi sia per l’organizzazione del Festival estivo sia per gli altri appuntamenti e iniziative firmati Tolfa Jazzi e si dicono “soddisfattissimi ed entusiasti per i risultati avuti in tutti questi anni”.

L’associazione consiglia di prenotare, soprattutto per poter garantire menù alternativi, mentre per le escursioni, dato che i posti sono limitati, la prenotazione e obbligatoria entro il 22 maggio. Si può scrivere a *info@tolfajazz.com” o su WhatsApp (389.8384355), specificando l’escursione scelta.

Questi i costi Adulti € 20 concerti e pranzo; € 25 escursione, concerti e pranzo; € 30 escursione MTB, concerti e pranzo; Bambini fino a 12 anni € 10 pranzo, € 15 escursione e pranzo.

Tolfa Jazz aderisce a Jazz Takes the Green, la rete dei festival jazz ecosostenibili, prima esperienza italiana di aggregazione di eventi culturali che hanno a cuore la causa Green. Gli aderenti a Jazz Takes The Green si sono dati l’obiettivo di favorire la riconversione dei festival jazz da eventi ad alto impatto ambientale a eventi Green, grazie all’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) elaborati nell’ambito del Progetto GreenFEST – Green Festivals and Events through Sustainable Tenders, ed elencati in una apposita Check List. Infatti si usano posate e stoviglie compostabili e si differenzia la raccolta dei rifiuti. Con la speranza che i partecipanti rispettino le regole, leggendo le indicazioni sui contenitori.

Partner: Comune di Tolfa, Regione Lazio, Tolfa Cittaslow, Komen Italia, I-Jazz, Jazz Takes The Green, Green Fest, Fondazione Ecosistemi

Sponsor: Enel, Fondazione Cariciv, Tecnofit, Ipertecnica, Fasec, Movisud Srl, D&G Srl.