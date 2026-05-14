Roma Capitale a Ostia ferma auto in fuga dopo un furto, quattro denunciati • Terzo Binario News

Proseguono senza sosta le attività straordinarie della Polizia Locale di Roma Capitale sul litorale romano, con un’intensificazione dei controlli nelle aree dei Cancelli, Capocotta e lungo la via del Mare, finalizzata al contrasto dell’illegalità, oltreché alla tutela della sicurezza urbana e al rispetto delle regole.

Negli ultimi giorni, gli agenti del X Gruppo Mare, con il supporto del I Gruppo Centro Storico, hanno presidiato le principali zone di afflusso del litorale, intervenendo su più fronti: abusivismo, sicurezza stradale, prevenzione dei reati e controllo del territorio.

Nonostante le condizioni meteo avverse abbiano ridotto la presenza di bagnanti e turisti, le pattuglie sono state impegnate in molteplici interventi.

Cinque persone sono state sorprese mentre esercitavano abusivamente l’attività di parcheggiatore: scattate sanzioni e sequestri del denaro ritenuto provento dell’attività illecita.

Sul fronte della sicurezza stradale, oltre ai verbali elevati per la sosta selvaggia, durante i posti di controllo gli agenti hanno denunciato un cittadino spagnolo di circa quarant’anni, fermato alla guida di un’auto con patente scaduta e priva di revisione.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti due coltelli, con conseguente denuncia per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso delle operazioni è stato inoltre recuperato un veicolo rubato, successivamente restituito al legittimo proprietario.

Determinante anche l’intervento effettuato lungo la via del Mare, dove gli agenti motociclisti del X Gruppo Mare hanno intercettato un’auto che procedeva ad alta velocità con manovre pericolose.

A bordo, quattro uomini privi di documenti di riconoscimento, risultati poi coinvolti nel furto di una borsa ai danni di una cliente nel parcheggio di un supermercato di Acilia.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento agitato degli occupanti e dalle dichiarazioni discordanti fornite durante il controllo, hanno rinvenuto nel veicolo la refurtiva appena sottratta: documenti, effetti personali e telefono cellulare appartenenti alla vittima, immediatamente contattata grazie ad alcuni elementi trovati all’interno della borsa.

I quattro fermati — due cittadini peruviani di 54 e 32 anni e due cittadini cubani di 33 e 24 anni — sono risultati gravati da numerosi precedenti penali. Per tutti è scattata la denuncia per ricettazione.

Il cittadino cubano di 24 anni è stato inoltre sanzionato e segnalato alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente.