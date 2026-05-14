A Civitavecchia stasera si ricorda il bombardamento del 14 maggio 1943 • Terzo Binario News

1943La Memoria è un atto di coscienza collettiva che trasforma il ricordo del Passato in impegno nel Presente per rendere migliore la Comunità e per consegnare alle future generazioni una città più bella e consapevole della grandezza della propria storia.

Per questo, in occasione del 83°anniversario del primo bombardamento su Civitavecchia, la storica locale Roberta Galletta presenta oggi Giovedì 14 Maggio 2026 alle ore 21 a Piazza 14 Maggio 1943 nello spazio dietro la Cattedrale, il documentario “14 Maggio 1943-La Memoria Ritrovata”.

“Attraverso le narrazioni di quattro testimoni – dice – all’epoca bambini, Marisa Paoloni, Nadia Branchi, Rossana Giudici e Renato Biferali e anche due nuovi e preziosissimi racconti di Adalberto Capuani e Cristoforo Bagnati vivremo insieme un momento di Memoria cittadina, condividendone la forza e l’importanza come legante della nostra Comunità”.

La partecipazione è libera e gratuita. Portate la seggiolina per info 3472709089