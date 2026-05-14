"Civitavecchia, modello di transizione energetica nazionale": al convegno Unindustria il ministro Pichetto e il deputato Battilocchio • Terzo Binario News

Si terrà lunedì 18 maggio 2026 alle ore 15 a Civitavecchia, presso la sala convegni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, l’evento “Civitavecchia, modello di transizione energetica nazionale“. Nel corso dell’incontro si tratteranno temi centrali nello scenario attuale quali logistica, economia circolare, economia del mare e nuove energie.

L’evento è organizzato da Unindustria, con il contributo della Camera di Commercio di Roma.

Parteciperanno, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo, l’onorevole Alessandro Battilocchio, promotore delle misure di legge per la reindustrializzazione di Civitavecchia, Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e commissario di Governo per l’area di Civitavecchia, il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, il Presidente dell’Autorità Portuale Raffaele Latrofa, il presidente di Unindustria Civitavecchia Fabio Pagliari e il delegato all’Energia di Confindustria Aurelio Regina.

Per l’occasione sarà presentata la ricerca sulla transizione energetica a Civitavecchia della Luiss Business School e si svolgerà una tavola rotonda dedicata ad alcuni progetti di reindustrializzazione.

Questo il programma completo degli interventi:



Saluti istituzionali:

Marco Piendibene, sindaco di Civitavecchia

Raffaele Latrofa, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale



Introduzione:

Fabio Pagliari, presidente Unindustria Civitavecchia



Presentazione della ricerca sulla transizione energetica a Civitavecchia:

Matteo Caroli, Luiss Business School



Interventi istituzionali:

Alessandro Battilocchio, deputato e promotore delle misure legislative per la reindustrializzazione di Civitavecchia

Roberta Angelilli, vice presidente Regione Lazio e commissario per la reindustrializzazione di Civitavecchia



Tavola rotonda su alcuni progetti di reindustrializzazione:

Settore Economia circolare e idrogeno: Giacomo Rispoli, AD My Rechemical

Settore Economia del mare: Michele Pizzolato, Head of Regulatory Affairs di Eni Plenitude–Divento

Settore Logistica: Maxilimian Altmann, CEO e Owner Ars Altmann AG

Settore Nuove energie: Fabrizio Iaccarino, responsabile affari istituzionali Italia Enel



Considerazioni:

Giuseppe Biazzo, presidente Unindustria

Aurelio Regina, delegato Energia Confindustria



Conclusioni:

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica



Modera:

Cristiano Dionisi, presidente Piccola Industria di Unindustria e delegato a Energia e Blue Economy della Piccola Industria di Confindustria.