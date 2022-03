Vittime del Covid, Zingaretti: “Grazie ai vaccini guardiamo al futuro con fiducia” - Terzo Binario News

“Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. Il nostro pensiero commosso oggi deve andare a chi non c’è più e ai suoi familiari e amici. È anche nel loro ricordo che abbiamo combattuto e non abbiamo mai smesso di lottare. Oggi, grazie ai vaccini, al lavoro di tanti operatori della sanità e alla tenacia di tutti gli italiani, possiamo guardare al futuro con più fiducia. Abbiamo superato la pagina più buia della pandemia, dedichiamo questa giornata anche alla speranza nella rinascita”.

Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in un post sul suo profilo Facebook.