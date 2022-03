Tutino: "Solo disobbedienza civile alla Ficoncella, penso che il Viminale spii i miei telefoni" - Terzo Binario News

Secondo quanto riportano, il professor Davide Tutino, nella sua disobbedienza civile presso le terme di Civitavecchia, si sarebbe tuffato in acqua vestito, gridando insulti contro il signor Draghi.

Tutto l’evento è stato filmato ed è a disposizione del Movimento di Resistenza Radicale, sta per pubblicarlo, dimostrando che non solo il professor Tutino non si tuffa in acqua, ma vi entra piano piano e in assoluto silenzio, in costume, rispettando gli altri bagnanti.

Evidentemente la non violenza spaventa a tal punto il potere che, nei confronti di un professore, prossimo ad una sospensione illegittima e oggi al quinto giorno di sciopero della fame, si scatena una formidabile macchina del fango.

Presso le terme di Civitavecchia le forze dell’ordine hanno constatato che l’azione del professor Tutino fosse del tutto priva di ogni violenza: i carabinieri, contestata la violazione dell’obbligo di Green pass, lo hanno salutato cordialmente.

“Questo regime agisce così” commenta il professor Tutino “questo è il suo stile: morte per fame e menzogna contro i dissidenti, contro i disobbedienti, contro i nonviolenti.

Sarebbe interessante capire chi ha preparato questo impasto di falsità, forse la stessa mano per la quale carabinieri sono arrivati un attimo dopo di me sul luogo della disobbedienza, in aperta campagna: ad essere maliziosi questo fa pensare che i miei movimenti e il mio telefono siano spiati. Il ministero degli interni potrebbe avere qualcosa da dichiarare, sempre che abbia finito di collaudare le camionette.”