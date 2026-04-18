Mozione del PoloDem per gli anziani, con il caldo in arrivo su Civitavecchia • Terzo Binario News



Con l’approssimarsi della stagione estiva, sempre più caratterizzata da temperature elevate e prolungate a causa del surriscaldamento globale, i Consiglieri comunali Nora Costantini e Mirko Mecozzi (Polo Democratico / Lista Grasso) hanno presentato una mozione volta alla tutela delle persone anziane e dei soggetti più fragili.



Il documento pone l’attenzione sugli effetti delle ondate di calore sulla salute pubblica, evidenziando come tali fenomeni incidano in maniera particolarmente significativa sulla popolazione anziana, soprattutto se sola o in condizioni di fragilità socioeconomica.



La mozione richiama inoltre le indicazioni del Piano Operativo Regionale e l’importanza di un’azione coordinata tra servizi sanitari, sociali, enti locali e realtà del volontariato, sottolineando come la prevenzione richieda strumenti concreti, tempestivi e verificabili.



Nel merito, i Consiglieri chiedono all’Amministrazione l’adozione di un Piano comunale denominato “Caldo e fragilità urbane”, con una serie di misure operative finalizzate a prevenire i rischi legati alle alte temperature. Tra queste:







la mappatura delle aree urbane maggiormente esposte al surriscaldamento;

l’individuazione e pubblicazione dei punti d’ombra e di accesso all’acqua;

l’istituzione di spazi di sollievo climatico accessibili alla cittadinanza;

l’attivazione di sistemi di monitoraggio delle persone anziane sole e fragili;

la definizione di protocolli di contatto e assistenza nei periodi di emergenza climatica;

campagne informative rivolte alla popolazione;

il coinvolgimento del terzo settore e delle reti di prossimità.

“La tutela delle persone anziane – dichiarano Costantini e Mecozzi – non può essere affidata all’emergenza o alla buona volontà dei singoli. Serve una pianificazione strutturata, che metta al centro la prevenzione e la prossimità, soprattutto in un contesto in cui le estati stanno diventando sempre più torride e rischiose per la salute.”

La mozione impegna inoltre Sindaco e Giunta a riferire entro 90 giorni sullo stato di attuazione delle misure previste, con l’obiettivo di garantire un intervento concreto e verificabile a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.