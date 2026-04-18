Osservatorio Ambientale, Mauro Mocci nuovo presidente • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia esprime soddisfazione per l’elezione del dottor Mauro Mocci a presidente dell’Osservatorio Ambientale, avvenuta oggi nel corso della prima riunione del nuovo consiglio d’amministrazione.

Mocci era stato designato dal Sindaco Marco Piendibene quale rappresentante dell’Ente all’interno del cda dell’Osservatorio, organismo che riunisce i Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Tarquinia e Monte Romano.

Il dottor Mocci vanta un curriculum di lungo corso nella medicina ambientale e nella tutela della salute pubblica: membro dell’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE), coordinatore dell’Ambufest della ASL e medico sentinella della rete nazionale RespiVirNet, è una figura riconosciuta sul territorio anche per il lavoro svolto durante la pandemia, al punto che i suoi stessi pazienti ne avevano chiesto pubblico encomio ai sindaci del comprensorio.

Alla sua elezione a presidente, il dottor Mocci ha confermato l’intenzione di avviare una collaborazione strutturata con le istituzioni locali e gli organismi sanitari — a partire dal Dipartimento epidemiologico — per garantire un monitoraggio rigoroso e continuativo del territorio, indipendentemente dagli scenari energetici futuri legati a Torrevaldaliga Nord.

«Siamo certi che il dottor Mocci saprà svolgere questo ruolo con la stessa dedizione e competenza che lo hanno contraddistinto in decenni di servizio alla salute dei nostri cittadini» ha dichiarato il Sindaco Piendibene. «Il cda ha scelto un profilo straordinario: con Mauro Mocci alla presidenza possiamo guardare avanti con fiducia.»