Ladispoli dedica un giardinetto a Franco Cuccu - Terzo Binario News

“Si è svolta ieri 17 marzo 2022 alle ore 17:00 la Commissione Toponomastica Cittadina per l’intitolazione del giardinetto in zona Messico, dove si accede al ponte della Scorta, a Franco Cuccu già consigliere comunale di Ladispoli, dando seguito così alla mozione approvata in consiglio all’unanimità ormai da tempo.

Un altro passo in avanti. Ringraziando tutti per questo ulteriore passaggio, auspichiamo un rapido proseguimento con l’approvazione in giunta comunale per poi procedere poi alla cerimonia”.

Federico Ascani

Consigliere Partito Democratico