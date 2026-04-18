Torna a Civitavecchia il MotorPlay • Terzo Binario News

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, che ha portato oltre 20.000 visitatori e circa 400 rider in due giorni, torna a Civitavecchia MotorPlay Beach, il grande evento dedicato al mondo delle moto, delle e-bike, delle supercar e dell’avventura su due ruote.

Questa volta con un programma ancora più ricco: tre giorni, da venerdì 17 a domenica 19 aprile, con ingresso gratuito per tutti.

L’evento si sviluppa su tre location — la Marina di Civitavecchia, cuore pulsante della manifestazione, l’area off road di Via di Vigna Turci e l’Autodromo Le Scaglia — tutte collegate da un servizio navetta gratuito con partenza ogni mezz’ora dalla Marina.

Tra le novità di quest’anno, il grande Freestyle Show di Daboot e Vanni Oddera, con due esibizioni giornaliere e uno show speciale il sabato sera alle 20:00. Venerdì sera il Bike Fest con gli Old Town Bikers FMI, il DJ set anni ’90 di Wewers and DJ Cleopax e le fire performance di Ajnabi. Il momento più atteso sarà sabato alle 21:00, quando Marco Melandri, ex campione MotoGP, farà ballare il pubblico con un DJ set esclusivo.

Il programma comprende anche un’area expo permanente dedicata ai grandi marchi, attività di mototerapia per bambini, il Rally degli Etruschi — un’esperienza non competitiva a squadre tra le colline metallifere — e la presentazione della terza edizione del Tembaine Desert Rally, il primo rally raid nel deserto dedicato alle e-bike, con la Road to Tembaine Experience sulle colline di Tolfa nella giornata di domenica.

Per chi vuole vivere un’esperienza premium, il braccialetto MotorPlay Experience (acquistabile su www.motorplay.it) dà accesso a 9 attività tra corsi di guida, ride test e sessioni in pista.

«Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente MotorPlay Beach, un evento che lo scorso anno ha dimostrato quanto il nostro territorio sia capace di attrarre decine di migliaia di persone — ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene —. Quest’anno il programma si allarga e coinvolge un comprensorio ancora più ampio, dalle spiagge di Santa Marinella e Tarquinia fino alle colline di Tolfa e Allumiere. È la conferma che Civitavecchia può essere un polo di attrazione per grandi eventi che coniugano sport, turismo e valorizzazione del territorio».

«MotorPlay Beach è un format che funziona perché unisce spettacolo, esperienze concrete e promozione territoriale — ha aggiunto l’Assessore al Turismo Piero Alessi —. Quest’anno abbiamo voluto investire su un’offerta ancora più ampia, con un focus ancora più ampio sulle categorie fragili, le famiglie per allargare la platea dagli appassionati a tutte e tutti; la presenza di un campione come Marco Melandri e format innovativi come il Rally degli Etruschi e la Road to Tembaine, che portano visitatori a scoprire le bellezze delle nostre colline metallifere. È un modello di promozione turistica che intendiamo consolidare».

L’evento è organizzato con il contributo del Comune di Civitavecchia e il patrocinio dei Comuni di Tolfa, Allumiere e Tarquinia. Format ideato e prodotto da Zeranta, con Celestini Moto e Corona Moto.

Info: www.motorplay.it — contatti@motorplay.it