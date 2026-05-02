Violenza sessuale sul bus, la Polizia arresta un 68enne a Viterbo • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi, gli operatori della Polizia di Stato della Questura di Viterbo – Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico hanno portato a termine con successo un’attività d’indagine che ha consentito di individuare e deferire all’Autorità Giudiziaria un uomo di 68 anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane donna.

L’indagine è scaturita dalla denuncia della ragazza, la quale ha riferito di essere stata oggetto di pesanti e prolungati palpeggiamenti nelle zone intime mentre si trovava a bordo di un autobus del trasporto pubblico locale.

Grazie all’analisi incrociata dei sistemi di videosorveglianza, alla testimonianza resa dalla vittima del reato e alla conoscenza del territorio, gli agenti sono riusciti a chiudere il cerchio sull’uomo.

Individuato in una via del centro da un poliziotto libero dal servizio, poiché rispondente, per caratteristiche fisiche e per l’abbigliamento indossato al soggetto ritratto dalle telecamere sull’autobus, l’uomo è stato successivamente pedinato e bloccato, con l’ausilio delle pattuglie della Squadra Volante, nei pressi della sua abitazione.

Una volta condotto presso gli uffici della Questura e compiutamente identificato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di violenza sessuale aggravata.

L’efficacia dell’intervento sottolinea la tempestività della risposta della Polizia di Stato e la costante attenzione rivolta al contrasto della violenza di genere.