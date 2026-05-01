Vandali al Mattei di Cerveteri, Fdi: "La scuola non si tocca" • Terzo Binario News

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla Dirigente dell’Istituto Superiore Mattei, alla quale va tutta la nostra vicinanza per i gravi ed inaccettabili insulti sessisti subiti, contro i quali esprimiamo la nostra ferma condanna.

Ci colpisce e ci rammarica molto apprendere la notizia del grave raid vandalico, compiuto nella notte ai danni dell’istituto, che ha portato anche al danneggiato del murales realizzato nell’ambito del progetto inclusione dai ragazzi con disabilità. Un atto vile e ripugnante che ferisce non solo la scuola come istituzione, ma l’intera comunità.

Ci auguriamo che i responsabili di questo assurdo comportamento siano individuati quanto prima dalle Forze dell’Ordine ed assicurati alla giustizia, perché gesti di tale gravità non possono restare impuniti.

La scuola non si tocca!”

Fratelli d’Italia Cerveteri