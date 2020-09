Villa Massimo, il Comitato: "L'ex Casina nel degrado e abbandono" - Terzo Binario News

“Denunciamo l’intollerabile situazione di insicurezza, abbandono e degrado i cui versa l’immobile della ex Casina dei Pini, all’interno del giardino pubblico di viale di Villa Massimo, a poca distanza da Piazza Bologna. Il parco è stato inaugurato a maggio 2019 dalla sindaca Raggi in persona, accompagnata dalla presidente del secondo municipio, dopo oltre sei anni di chiusura”. ‘ quanto dichiara Emanuele Iannuzzi, fondatore e portavoce del Comitato Viva Villa Massimo.

“Ma l’immobile, che per anni aveva ospitato il punto ristoro a servizio della villa, ancora dopo oltre un anno è rimasto in rovina e preda di vandali e sbandati. Per decenni questo spazio aveva rappresentato un fiore all’occhiello per il quartiere Nomentano-Italia, ed un importante punto di socialità ed aggregazione e socialità per i suoi cittadini”.

“Oggi invece è stato condannato ad ospitare solo degrado e rifiuti. Inoltre, rappresenta ormai anche una grave fonte di insicurezza e pericolo, perché la recinzione perimetrale è pericolante e la struttura interna è diroccata, il tutto a pochi metri da una area giochi pubblica destinata alla prima infanzia. Cosa aspettano comune e municipio ad intervenire, che accada qualche disgrazia?”.