Omicidio Vannini, oggi la sentenza di Appello Bis - Terzo Binario News

Oggi è il giorno della sentenza di Appello Bis per l’omicidio di Marco Vannini, avvenuto la notte fra il 17 e 18 maggio 2015 e per il quale sono imputati Antonio Ciontoli e i familiari.

A giudicarli, il presidente della Corte Gianfranco Garofalo che terrà conto della sentenza e dei parametri imposti dalla Corte di Cassazione.

L’accusa sostenuta dal pg Vincenzo Saveriano, ha chiesto – come successo nell’Appello precedente – 14 anni di reclusione per i Ciontoli per omicidio volontario con dolo eventuale, in subordine un pena a 9 anni e 4 mesi per tutti tranne Antonio.

Il collegio di difesa punta all’omicidio colposo per Antonio con 5 anni di carcere e all’assoluzione per gli altri.