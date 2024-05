Via al rifacimento della pista di atletica del Moretti-Della Marta a Civitavecchia • Terzo Binario News

Scomparsa la pista di atletica dal Moretti-Della Marta… per riapparire nuova di zecca fra la fine di agosto e settembre.

Sono partiti i lavoro di rifacimento del fondo da corsa presso l’impianto di San Gordiano, che non aveva subito alcuna modifica dal giugno 2001 ovvero quando l’impianto è stato inaugurato.

Oggi il tartan si è consumato e non è stato possibile ospitarvi gare ufficiale. Questo intervento serve proprio a renderlo fruibile al 100%, così da dare ai numerosi frequentatori un luogo adatto alle discipline di lati, lanci, corsa di fondo e velocità.

L’intervento sarebbe dovuto iniziare a febbraio ma ciò avrebbe costretto la Civitavecchia Rugby Centumcellæ a smettere di giocarvi le gare casalinghe. Da qui lo spostamento a maggio, ma per l’inizio della prossima stagione sarà tutto pronto.

Ieri il consigliere delegato Matteo Iacomelli e l’assessore ai lavori pubblici Daniele Perello hanno percorso le tappe legate all’intervento: «L’opera è in via di realizzazione grazie a 320mila euro stanziati dal Pincio e 300mila dalla Regione – ha spiegato Iacomelli – con i costi dei materiali lievitati a causa delle incertezze internazionali. L’impianto aveva perso i requisiti tecnici e federali e, in virtù della convenzione esistente, gli interventi strutturali spettano al Comune». «Il Moretti-Della Marta era una priorità – ha aggiunto Perello – perché si è rischiato di perdere i fondi stanziati. Così gli atleti locali non saranno più costretti alle trasferte per gareggiare, così come i ragazzi delle scuole potranno svolgere attività fisica in un luogo adatto».

Nell’occasione, c’è stata anche “sportività istituzionale” come sottolineato dalla consigliera regionale Michela Califano e dal consigliere comunale Marco Piendibene: «Questo è un messaggio alla città, che vuole sottolineare come si possa lavorare per il bene comune senza sabotaggi. La Califano ha portato qui il suo “tesoretto” da consigliera, va sottolineato». E lei, di rimando: «Al Pincio va riconosciuta l’onestà intellettuale di non aver spacciato solo per sua un’opera realizzata con fondi di un’amministrazione di colore diverso».

Dal punto di vista tecnico Claudio Ubaldi – nella duplice veste di funzionario comunale e di presidente della Tirreno ha spiegato nel dettaglio l’intervento: «La pista era la tessa realizzata dalla Mondo nel 2001 e necessitava di un ripristino oltre che della correzione delle pendenze. Si erano persi i requisiti tecnici pertanto la pista è stata rimossa per essere poi smaltita come rifiuto speciale. Attraverso una miscela speciale sarà posato il fondo nuovo, come si fa per strada con l’asfalto, che verrà colato direttamente in opera e che interessa anche i lanci di martello e disco. Inoltre si sta realizzando una pedana per salti in estensione sotto la tribuna gemella di quella già presente sul lato opposto».

Come tempistica, la ditta appaltatrice conta di chiudere il cantiere entro Ferragosto, il che permetterà di

secondo la volontà degli amministratori, attraverso un escamotage burocratico (in quanto manutenzione straordinaria sarebbe in capo alle società) sarà possibile intervenire sugli impianti di illuminazione dello stesso Moretti-Della Marta, sul palahockey Mercuri e sul palaInsolera.