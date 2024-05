Rotelli annuncia finanziamenti per Civitavecchia, Cerveteri ed Allumiere destinati agli asili • Terzo Binario News

“Il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno annunciato significativi finanziamenti per i comuni di Civitavecchia, Cerveteri e Allumiere, evidenziando un impegno concreto verso lo sviluppo culturale e educativo delle comunità locali del litorale laziale.

Il Ministero dell’Istruzione ha messo in atto un nuovo piano per gli asili nido, con un investimento complessivo di 734,9 milioni di euro, finalizzato alla crescita e allo sviluppo della prima infanzia. In questa prospettiva, sono stati destinati oltre 4,1 milioni di euro ai comuni del litorale.

In particolare, Civitavecchia riceverà un finanziamento di 2,16 milioni di euro, mentre a Cerveteri saranno destinati 1,44 milioni di euro e ad Allumiere 576.000 euro.

Ma questi non sono gli unici fondi stanziati per i comuni della zona nell’ultimo mese.

Infatti il Ministero della Cultura, nella programmazione lavori pubblici per il triennio 2024-2026 ha stanziato 1,3 milioni di euro per la riqualificazione del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia e 25.000 euro per il Comune di Cerveteri.

Questi finanziamenti testimoniano l’attenzione e l’impegno del Governo Meloni nei confronti delle comunità locali, promuovendo lo sviluppo culturale, educativo e sociale del territorio, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere un ambiente più inclusivo e stimolante per le future generazioni”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.