Valentino non deve restare ancora dietro le sbarre • Terzo Binario News

Un altro giorno lì dietro le sbarre, con la speranza che oggi qualcuno si accorga di lui…..Non oso pensare al suo dolore, ha aspettato giorni guardando il cancello del canile, pensando che ritornassero a riprenderlo. Mi dispiace Valentino, non torneranno più !

La gente senz’anima non torna! Ma in fondo quello non era vero amore

Valentino è cresciuto con bambini, ma poi è diventato un ostacolo, l’impegno di portarlo fuori, la costanza dei suoi 2 pasti era troppo complicato per chi non ha nessuna responsabilità di una vita che tempo prima lo aveva scelto per colmare il vuoto della propria vita.

L’amore va oltre, l’amore non conosce razza o ostacoli, l’amore non conosce impegno, l’amore è AMORE.

Spero che un giorno tu possa incontrare la famiglia giusta, quella famiglia che ti farà correre e giocare, la famiglia che ti amerà nel modo in cui meriti.

Valentino 18 kg 6 anni. Maschio castrato dal carattere dolce, affettuoso e giocherellone

Si trova a Bari, ma raggiunge il centro e nord Italia dopo prassi di adozione

Per info 3894346562 mandare messaggio whattsap

Lega nazionale per la difesa del cane

Sez Valenzano ( Bari )