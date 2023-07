Moto d'acqua per ragazzi disabili a Liberamente di Campo di Mare, Parco degli Angeli plaude l'iniziativa • Terzo Binario News

“Ebbene si, dopo la spiaggia anche il mare è stato “attrezzato” per poter ricevere alla grande i ragazzi disabili.

Infatti, giorno 20 agosto la spiaggia “Liberamente” farà da base di partenza per i ragazzi che vorranno cavalcare le onde in un modo speciale… come loro.

Speciale è veramente l’impegno e lo slancio degli organizzatori dell’iniziativa che certamente non risolve i problemi dei ragazzi ma che riempie il loro ed il nostro cuore di felicità perché li fa sentire “cercati” e coccolati, quindi ringraziamo, con il cuore colmo anche di gratitudine, Fabio Incorvaia, Francesca Badini, Antonella Di Cola, lo staff dello stabilimento “Ocean Surf” e tutti quelli che lavorano dietro le quinte per “mettere in scena” quella che è una rappresentazione della civiltà dell’inclusione.

Contribuiamo al loro sforzo fornendo le indicazioni per informazioni e poter aderire all’iniziativa: basta mandare un messaggio whatsapp al nr. 3497793955 e mettiamoci in moto … d’acqua naturalmente!”

Lo si legge in una nota apparsa sul profilo Facebook del Parco degli Angeli