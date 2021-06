Vaccini, da domani prenotazione libera - Terzo Binario News

Intanto sono arrivati altri 6 milioni di dosi

Vaccini, da domani prenotazione libera.

“Da domani tutti potranno prenotare il vaccino antiCovid.

Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile.

Buona festa della Repubblica a tutti”. Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza.

Altri 2,5 milioni di dosi di vaccini anti covid, oltre ai 3,5 milioni di Pfizer già in distribuzione, sono in arrivo questa settimana in Italia.

Secondo quanto si apprende, oggi dovrebbero essere consegnate all’hub della Difesa a Pratica di Mare circa 370mila dosi di Johnson & Johnson, domani oltre 1,7 milioni di Astrazeneca e venerdì quasi 400mila dosi di Moderna. (ANSA)

Al 2 giugno in Italia (l’88,7% dei quasi 40 milioni di dosi consegnate alle Regioni), corrispondenti a 12,3 milioni di persone che hanno completato la profilassi con entrambe le dosi, pari al 22,66% della popolazione. Questa la fotografia scattata dai dati ufficiali del Governo, che nella settimana in corso, dal 31 maggio al 6 giugno, prevede di somministrare quasi 500mila dosi di siero Pfizer/BioNTech, 161.115 di Moderna, 133.864 di AstraZeneca e 119.939 di Janssen per un totale di 914.721 dosi.