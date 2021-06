Vaccini in farmacia da oggi - Terzo Binario News

Soddisfatto Zingaretti, allarme rifornimenti da D’Amato

«Vaccini in farmacia da oggi anche alla rete della nostra regione. Sono state e sono protagoniste della lotta al Covid grazie alla campagna dei tamponi.

Ora lo sono anche la campagna vaccinale». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Stamani in una farmacia di Prati a Roma, ha presenziato all’avvio dei vaccini in farmacia.

«Sono circa 800 le farmacie che hanno aderito, hanno a disposizione oltre 20 mila vaccini – ha proseguito Zingaretti.

Noi speriamo sempre che aumento delle forniture possa far crescere anche il numero di somministrazioni.

Il criterio è sempre quello dell’età, il Lazio é sugli over 40. Le prenotazioni nelle farmacie sono andate sold out in 24 ore», ha concluso.

«Abbiamo annunciato un tavolo per riaprire le discoteche, i giovani vogliono andare al mare, vogliono divertirsi, amarsi e baciarsi, andare al cinema e per farlo i con i vaccini si è più sicuri e lo sanno anche loro».

«Confido che si vaccineranno, basta vederlo dai numeri delle adesioni per il vaccino ai maturandi», ha aggiunto. (ANSA)

Vaccini in farmacia da oggi

«Grazie alle farmacie, ai risultati ottenuti e all’impegno dei medici di medicina generale, da settembre via via procederemo alla chiusura degli hub vaccinali che sono serviti per impostare la campagna» di immunizzazione anti-Covid.

«Progressivamente tutto verrà dato in mano alla rete dei medici di famiglia e alle farmacie. Questo è possibile perché stiamo vincendo» ha aggiunto il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina in occasione dell’avvio delle vaccinazioni nelle farmacie del territorio regionale.

«Poche dosi di vaccini anti-Covid per le farmacie? Chiedete a Figliuolo, se ce le manda le facciamo».

Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, in occasione dell’avvio delle vaccinazioni nelle farmacie della rete regionale, rispondendo alla domanda di un giornalista.

«Le dosi di vaccino distribuite alle farmacie non sono poche – ha precisato il governatore Nicola Zingaretti – Sono 23mila, come quelle degli hub vaccinali.

Qui c’è l’assessore D’Amato che le distribuisce appena arrivano». (Ram/Adnkronos Salute)