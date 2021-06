Vaccinazioni al via nella sede Enel di Civitavecchia - Terzo Binario News

Al via da oggi le vaccinazioni anti Covid-19 in Enel. Si parte dal Lazio grazie alla fattiva collaborazione con la Regione Lazio, Unindustria e il proficuo impegno delle varie ASL di riferimento delle sedi Enel.

Le prime sedi dove i dipendenti Enel possono recarsi per ricevere la dose di vaccino sono Viterbo e il Centro Informazioni della Centrale di Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia.

In questi giorni, i dipendenti del Gruppo Enel che hanno manifestato l’interesse alla vaccinazione stanno ricevendo le relative comunicazioni via mail direttamente dal personale sanitario che l’azienda ha ingaggiato. Le mail contengono un link per il triage on-line. A seguito dell’esito positivo dato dall’equipe medica, i lavoratori ricevono la convocazione per effettuare presso l’Hub Vaccinale indicato la prima dose di vaccino messa a disposizione dalla Regione Lazio.

L’impegno di Enel a favore della campagna anti Covid-19 sul territorio è massimo: nelle sedi Enel della Regione Lazio sarà avviata anche la vaccinazione dei dipendenti di altre aziende e sono in corso colloqui con le strutture sanitarie competenti per attivare il prima possibile le altre sedi della Regione.

Dalla Asl specificano che “l’Enel in collaborazione con l’azienda ha individuato un’area per la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Le dosi saranno fornite dalla ASL Roma 4.

La Asl intende essere un punto di riferimento per creare sinergie tra le varie realtà produttive del territorio e garantire al contempo la correttezza delle procedure e della distribuzione dei vaccini”.