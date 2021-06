Turismo a Civitavecchia, asse strategico fra Incitur e Museo Nazionale - Terzo Binario News

“Prima di presentare un piatto in tavola, bisogna essere certi di avere tutti gli ingredienti in dispensa”.

Con questo intento Incitur, una cooperativa nata per la promozione turistica di Civitavecchia e del territorio circostante, ha pensato di cogliere la nuova apertura del Museo Archeologico Nazionale della città quale occasione da non perdere per coinvolgere le Guide Turistiche abilitate locali in una serie di visite-incontri volte a conoscere da vicino le testimonianze archeologiche della propria città.

Un percorso, quello della formazione delle Guide locali, già iniziato nel 2018 con una serie di incontri sulla Storia della città curati dalla Incitur con la collaborazione del compianto Dott. Odoardo Toti.

“Le Guide Turistiche sono gli Ambasciatori della storia, dell’Arte e della Cultura di un luogo” dichiara Pamela Marchetti, Destination Manager della Incitur e lei stessa guida turistica “e, se vogliamo proporre sul mercato un prodotto turistico di qualita’, non possiamo prescindere dal fornire ai nostri ambasciatori quelle occasioni di approfondimento specifico che gli consentano di maturare una competenza mirata e consapevole.

Da questa idea nasce una sinergia con la Dott.ssa Lara Anniboletti, Direttrice del Museo, alla quale abbiamo chiesto di aprire le danze di questi incontri per fornire la Sua personale e altamente competente chiave di lettura del Museo stesso e di tutto ciò che racconta”

Seguiranno poi una visita dettagliata per illustrare da un punto di vista storico-archeologico i reperti esposti, un approfondimento di tutta l’area villanoviana ed etrusca del ballatoio a cura del Dott. Alessandro Mandolesi e, infine, un incontro con un esperto della conservazione e del restauro.

Il tutto sarà articolato negli incontri di venerdì 11 e 18 giugno. Ultimo aspetto, non certo per importanza, ad essere trattato, sarà la centralità di un approccio professionale in cui la “Comunicazione” riesca ad attualizzare la “Didattica”, “un elemento chiave del lavoro della Guida turistica ed un argomento a cui la Dott.sa Anniboletti saprà dare un validissimo apporto, grazie alle competenze in Marketing e Comunicazione acquisite durante la sua carriera” aggiunge Pamela Marchetti.

Un evento quindi di importanza strategica da un punto di vista turistico e per il quale Incitur ringrazia la Dott.ssa Anniboletti per la disponibilità e visione lungimirante.