Usi Civici, presidio in solitaria di Petrelli sotto la Regione - Terzo Binario News

Presidio in solitaria di Vittorio Petrelli sotto gli uffici della Regione in via Cristoforo Colombo a Roma.

Il consigliere comunale di Civitavecchia sta ponendo l’accento sulla sentenza Antonelli che potrebbe risolvere, almeno in parte, la grana degli usi civici.

“Chiediamo solo l’applicazione di una sentenza passato i giudicato!

Il diritto di proprietà di 1.500 famiglie non può fermarsi davanti a due perizie palesemente errate e con affidamento di incarico violando il Regolamento regionale sugli incarichi.

Noi ci siamo sia per un confronto, rimanendo in attesa dei riscontri attivati con due pec specifiche sia alla Direzione che al Difensore civico”.