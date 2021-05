Urge sangue per una 20enne di Civitavecchia - Terzo Binario News

Appello dell’Avis: “Imminente il trapianto di cuore”

Una ragazza di 20 anni civitavecchiese, deve essere sottoposta al trapianto di cuore e, pertanto, ha estremo bisogno di sangue.

“Solo ieri – scrivono dall’Avis – ha avuto bisogno di oltre 20 sacche di sangue. I sanitari del nosocomio dove è ricoverata, hanno chiesto ai familiari di trovare donatori di sangue del gruppo 0+ e farli donare direttamente al San Camillo – Forlanini.

Chiunque avesse il Gruppo 0+ e non potesse recarsi a Roma può comunque donare il sangue presso il Centro Trasfusionale di Civitavecchia (0766-21280 / 3893427776) o l’Avis Comunale di Cerveteri (3293161055) per poter rifornire le scorte regionali, utilizzati in questi casi estremi da tutte le strutture sanitarie del Lazio.

È possibile, in alternativa, donare il plasma presso lo stesso Ospedale romano, previ contatti diretti ai nr. 06 58705497 / 98 / 99.

Uniamoci nel far forza ai familiari ed amici e non lasciamo nulla di intentato.

Grazie”