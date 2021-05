Usb Lavoro Privato proclama 8 ore di sciopero nazionale - Terzo Binario News

“In questi giorni il governo ha preso due decisioni estremamente negative per i lavoratori.

La prima è quella attinente allo sblocco dei licenziamenti dal prossimo 30 giugno contenuto nel Decreto Sostegni Bis, al cui interno stanno peraltro sostanziose risorse per le imprese, con più della metà dei 40 miliardi stanziati. Una decisione che darà il via a un’annunciata macelleria sociale,

con la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro.

L’altra misura è costituita dall’abolizione di parti fondamentali del codice degli appalti, contenuta nel Decreto semplificazioni, con una deregolamentazione volta a reintrodurre il

massimo ribasso nelle gare e il subappalto libero, ampliare l’affidamento diretto e riproporre

l’appalto integrato. Tutto ciò con la scusa di voler velocizzare la realizzazione delle opere

pubbliche, quando in realtà tutti gli esperti del settore concordano nell’attribuire la causa dei

rallentamenti soprattutto all’inadeguatezza delle stazioni appaltanti, che sono troppe (oltre

35.000, record in Europa), troppo piccole e fatalmente prive delle competenze necessarie. Ma

anziché agire su questo versante togliendo potere alla politica si preferisce sferrare un attacco

diretto a tutele e garanzie, che in assenza di controlli sostanziali – altra nota dolente – si tradurrà

giocoforza in maggiori ricatti a danno dei lavoratori, più spazio a mafie e malaffare, opere

qualitativamente peggiori.

Poi tutti piangono quando un operaio perde la vita o viene giù qualche ponte.

Eppure per il Governo dei Migliori è ancora l’antica legge del profitto quella su cui puntare, l’unica strada da

percorrere “per far ripartire l’Italia” come si usa dire. Ma a spese di chi? Dei soliti noti

naturalmente, di tutto il mondo del lavoro che non ha santi protettori in Parlamento e può

contare solo sulle proprie capacità di lotta e di mobilitazione.

Bisogna quindi alzare la testa, far sentire la nostra voce, scendere in piazza contro queste

decisioni che mirano a eliminare norme importanti poste a difesa del lavoro, della qualità delle

opere e della legalità.

Per questo USB Lavoro Privato ha deciso di proclamare 8 ore di sciopero nazionale, articolato a

livello provinciale a partire dalla prossima settimana, con manifestazioni davanti alle sedi di

Confindustria e/o alle Prefetture.

Non lasciamo che sia Confindustria a decidere delle nostre vite, con il beneplacito di un governo

forte con i deboli e debole con i forti”.

USB Lavoro privato