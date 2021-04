UniAgraria Civitavecchia: "il consigliere Passerini risulta decaduto da socio" - Terzo Binario News

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di Civitavecchia ha deliberato nella seduta di ieri la decadenza virtuale del già consigliere Roberto Passerini e la perdita della qualità di Socio.

La ragione nel fatto che questi ha compiuto atti e posto in essere condotte contrarie allo Statuto ed agli interessi dell’Ente. Nello specifico è stato comunicato all’interessato Passerini, consigliere di questa legislatura non più appartenente all’attuale Consiglio in virtù delle dimissioni nel frattempo rese, la contestazione relativa alla causa di decadenza da individuarsi nel fatto che esso, dal momento in cui nel 1992 è divenuto proprietario di un terreno oggetto di legittimazione non ha corrisposto il canone annualmente dovuto e -una volta richiesto- ha eccepito la prescrizione di quanto dovuto oltre l’ultimo quinquennio, determinando con tale condotta omissiva e contraria agli interessi dell’Ente -di cui peraltro era Consigliere- un grave nocumento, anche patrimoniale per l’Università ed i suoi associati. Le giustificazioni addotte tardivamente e quindi fuori dei termini regolamentari devono comunque ritenersi infondate in quanto, con riferimento all’argomentazione secondo la quale il danno sarebbe stato provocato non dal debitore bensì da chi, all’interno dell’Università Agraria avrebbe dovuto porre in essere gli atti necessari ad evitare l’evento prescrittivo, è sufficiente rilevare come il debitore rivestisse, all’epoca, cariche consiliari e, dunque, di amministrazione dell’Ente. In forza di tale posizione egli si sarebbe dovuto far parte diligente al fine di verificare se le posizioni di credito fossero, per tempo, pretese dall’Ente stesso, oltre al fatto che, in virtù del ruolo occupato, avrebbe dovuto anteporre gli interessi dell’Ente a percepire le somme ai propri interessi di debitore di non pagare. Nella stessa seduta, quindi, e con le medesime motivazioni il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità la decadenza di Roberto Passerini dalla qualità di Socio dell’Università Agraria di Civitavecchia.