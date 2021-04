Pasqua 2021 a Cerveteri, cosa fare e cosa no - Terzo Binario News

“Come sapete nei giorni di sabato 3, domenica 4 (giorno di Pasqua) e lunedì 5 aprile (Pasquetta), la Regione Lazio e dunque anche Cerveteri saranno in zona rossa. Ecco le regole principali dei prossimi giorni di zona rossa.

❌ VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI anche all’interno del territorio comunale, eccezion fatta per quelli comprovati da reale necessità, quali lavoro, salute o cause urgenti.

È necessario che per ogni spostamento portiate con voi l’autocertificazione.

🟢 Rimane consentito il ritorno presso la propria residenza, domicilio o abitazione.

🕐 In ogni caso vietati tutti gli spostamenti tra le ore 22:00 e le ore 05:00, salvo motivi di comprovata urgenza.

👨‍👨‍👦‍👦 VISITE A PARENTI O AMICI sono consentiti gli spostamenti in case private all’interno del territorio regionale, per una sola volta al giorno tra le ore 05:00 e le ore 22:00 per un massimo di due persone adulte. Sono esclusi dal conteggio, under 14 e persone con disabilità o non autosufficienti

🚶🏻 ATTIVITÀ MOTORIA: consentita nelle strette vicinanze della propria abitazione

🏃🏻 ATTIVITÀ SPORTIVA: esclusivamente all’aperto e in forma individuale

🟩 APERTI I SERVIZI ESSENZIALI: supermercati, alimentari, vendite di negozi per prodotti per l’igiene personale e per la casa, farmacie e parafarmacie, tabacchi, edicole.

⛔ CHIUSI bar e attività di ristorazione, servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

👉 Attività di asporto per i ristoranti consentita fino alle ore 22:00. Per i bar fino alle 18:00. 👉 Attività di consegna a domicilio senza limite di orari

♻️ IGIENE URBANA

Isola Ecologica: chiusa

Raccolta differenziata porta a porta: attiva come da calendario

⛪ FUNZIONI RELIGIOSE: Sante Messe garantite, nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Con auto-certificazione ci si potrà recare presso la Chiesa più vicina la propria abitazione.

Buone festività pasquali”

Alessio Pascucci