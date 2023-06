Un successo il doppio "Veladay" alla Lega Navale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Due bellissime giornate estive hanno fatto da corollario al VELADAY, l’open day della vela, presso la locale sede della LNI, sul lungomare Thaon de Revel.

Affluenza da record di giovani debuttanti che hanno voluto provare l’esperienza di navigare a vela. Ben 104 ragazzi e ragazze tra i 6 e i 14 anni si sono presentati in banchina nei giorni di venerdì e sabato dove, una volta registrati ed indossati i salvagente, sono stati imbarcati sulle barche scuola e sui windsurf del circolo accompagnati dagli istruttori federali della Lega. Gli istruttori per la vela sono Renato Proli, Chiara Proli, Claudia Proli, Lorenzo Ceccarelli e Carlo Fabiani Carlo. Per il windsurf Giulia Cocco, Daniele Guzzone, Claudia Di Francesco e tutti i ragazzini volenterosi della scuola vela. In segreteria hanno collaborato alla riuscita dell’evento Michela Finelli, Camilla Maffei, Myriam Di Lisciandro e Letizia Esposito.

Ed ora l’appuntamento con i corsi estivi di vela e windsurf che partiranno il 12 giugno.

Comprensibilmente contento ed orgoglioso il presidente della Lni civitavecchiese, professor Dario Iacoponi. “Le due giornate del vela day si sono concluse con un risultato molto soddisfacente – ha commentato -. Numerosi i partecipanti, oltre le previsioni. Un ringraziamento doveroso va innanzitutto agli istruttori, ai loro aiutanti e agli atleti che hanno contribuito alla ottima riuscita dell’evento. Prezioso è stato il contributo di Letizia, Michela, Myriam e della giovane leva Camilla. Grazie a tutti a nome del consiglio. Gli istruttori, gli aiuto istruttori è tanti atleti hanno partecipato a titolo promozionale e del tutto gratuito. È una bella Lega Navale!”.