Un altro "Incontro fuori dal Comune" a Santa Marinella: domani in via delle Azalee • Terzo Binario News

Dopo il successo e la grande partecipazione riscontrata nei precedenti ‘Incontri fuori dal Comune’ che hanno coinvolto amministrazione comunale e cittadini, domani, domenica 27 novembre, il sindaco Pietro Tidei e la consigliera delegata alla Viabilità Patrizia Befani incontrano i cittadini del quartiere di via dei Fiori alta. Prenderanno parte all’incontro pubblico l’assessora all’Urbanistica Avv. Roberta Gaetani, l’Arch. Ermanno Mencarelli, l’Ing. Bartolomeo Bove, il dirigente della società Gesam Ruggeri e il responsabile del contratto Leonardo Rotondi.

“Sarà una nuova importante occasione per conoscersi e soprattutto raccogliere tutte le informazioni necessarie per poter rendere migliore la qualità di vita dei nostri concittadini – dichiarano il sindaco Tidei e la consigliera Befani – Siamo aperti ad un confronto con proposte, richieste e quant’altro. Dopo il grande successo e la partecipazione delle volte precedenti siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti”.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro pubblico domenica 27 novembre alle ore 11 presso via delle Azalee.