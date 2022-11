Nettezza urbana, a Tolfa opposizione alla carica: "La maggioranza vota contro la nostra mozione" • Terzo Binario News

Per i consiglieri Carminelli, Chiavoni, Curi e Riversi “grave non mettere nero su bianco l’impegno di inserire nel prossimo bando la clausola a tutela degli stipendi dei lavoratori”

L’opposizione tolfetana torna sul caso del servizio della nettezza urbana del paese collinare, dopo la giornata di sciopero degli operatori del settore e in occasione della seduta del consiglio comunale.

“La maggioranza vota contro la mozione presentata dall’opposizione. Intanto il capitolato in vigore prevede 200.000 euro per servizi che non sono stati mai fatti.

E 100.000 euro annui vincolati al pagamento dello stipendio dei lavoratori che non sono finiti nelle loro buste paga. Hanno sostenuto che metteranno nel bando quanto richiesto…ma non hanno comunque votato l’impegno a farlo.

Questo ci fa venire più di un dubbio e ci sembra paradossale, oltre che poco coraggioso. Hanno rifiutato di mettere nero su bianco l’impegno di inserire, nel prossimo bando di gara per la nettezza urbana, la clausola che garantisce stipendio e livelli raggiunti dei lavoratori.

Al consiglio oltre alla presenza di tutti gli operai, c’era quella del Sindacato Usb e di giornalisti del Messaggero.

Nonostante ciò, la Sindaca e la sua Vice (il resto dobbiamo ancora sentirlo parlare da un anno a questa parte) anziché rassicurare i lavoratori con i fatti, come gli viene richiesto da mesi, hanno giustificato la loro inerzia attaccando la minoranza e accusandola di strumentalizzare i lavoratori.

Accusare l’opposizione, che non ha fatto altro che accogliere e sostenere quanto gli è stato richiesto, é indice del loro totale distacco dalla realtà sociale e dalle preoccupazioni dei lavoratori.

Fare da tramite e portare le istanze dei cittadini è un dovere, non solo nostro, ma della maggioranza, che come minimo ha dimostrato, con il suo atteggiamento, di non saper comunicare, nascondendosi invece dietro i dirigenti e la burocrazia.

Infatti, solo dopo aver richiesto un incontro con i sindacati, dopo aver parlato informalmente con la Sindaca, che ci propina da mesi la solita solfa, abbiamo fatto questa mozione, senza nessuno doppio fine politico, se non quello di fare il meglio per i nostri concittadini e lavoratori.

Ma se strumentalizzare significa che finalmente sosterranno i diritti dei lavoratori; se significa aver acceso i riflettori sui problemi di questa malagestione. Allora si, lo abbiamo fatto.

Ma anziché pensare a come facciamo opposizione, dovrebbero spiegare ai cittadini come sia possibile che nel capitolato in vigore, siano stanziati almeno 200.000 euro per servizi che non sono stati mai fatti. Dovrebbero spiegare come, almeno 100.000 euro annui vincolati al pagamento proprio dello stipendio dei lavoratori, non siano finiti nelle loro buste paga.

Spiegassero ai cittadini come la Tari continua ad aumentare a fronte di questo sperpero di soldi pubblici. In un momento così drammatico per lo stato sociale di questo Paese, con la manovra finanziaria che punta a colpire le fasce più deboli e i lavoratori, è necessario tornare a lottare uniti per i nostri diritti e a vigilare ancora più attentamente”.

I consiglieri Carminelli, Curi, Chiavoni, Riversi (Tolfa Cambia)