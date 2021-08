Tutto esaurito al Marina Yachting, Musolino entusiasta - Terzo Binario News

Marina Yachting “sold out”, porto storico pieno di gioielli del diporto di super lusso. Colpo d’occhio unico, oggi nel porto di Civitavecchia, con imbarcazioni super tecnologiche attraccate nello specchio d’acqua incastonato tra il Forte Michelangelo e le mura di Urbano VIII.

“Anche questo – commenta il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino – è un importante segnale di ripartenza. Prosegue il lavoro che porta alla rinascita e allo sviluppo dei porti di Roma. Il Marina pieno dimostra quanto importante sia realizzare il Marina Yachting e che potenziale enorme ci sia, a portata di mano. Questo infatti avviene oggi, senza che ancora sia stata messa in campo alcuna azione mirata.

Si pensi a quanta richiesta di mercato e quanta ricchezza e professionalità potremmo sviluppare con l’avvio del Marina Yachting. È una opportunità assolutamente da non perdere, per il porto e per tutta la città di Civitavecchia, che ne trarrebbe enormi benefici in termini di domanda di servizi di qualità e, quindi, di sviluppo di reddito e occupazione e di immagine a livello nazionale e internazionale. Allora, avanti tutta per accelerare la conclusione dell’iter amministrativo e il lancio di questo progetto che è ormai tempo che diventi una importante realtà per l’economia portuale e del territorio”.