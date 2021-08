I Master della Tirreno Atletica brillano ai Regionali - Terzo Binario News

I Master della Tirreno Atletica tornano con due ori e due argenti dal Campionato regionale individuale, andato in scena allo stadio Paolo Rosi di Roma.

Vittorio Casalini nell’M45, è stato autore di un’ottima prestazione sui 1500m, frutto di un’azione ragionata e gestita con esperienza tattica, tagliando per primo il traguardo e indossando la maglia di campione regionale con il cronometro bloccato su 4’28”86. Nell’M55 Stefano Bastianelli è tornato in pedana, dopo un’esperienza sul tatami: ripreso il giavellotto sotto la guida del tecnico Mauro Leoni, si è portato a casa il titolo laziale con la misura di 32,70 metri. Mario Pelliccione nell’M45 si è fregiato di due argenti: nei 400m in 57”08 e negli 800m. Atleta navigato, un passato importante nelle fila dell’Aterno Pescara, oggi si muove sotto i consigli di coach Claudio Ubaldi.

<Nonostante la data della manifestazione abbia impedito di schierare la squadra al completo per via delle meritate vacanze estive – dice il tecnico e presidente biancazzurro – i master hanno onorato al meglio il campionato regionale, portando a Civitavecchia due ori e due argenti. Un settore, quello master, sempre generoso di soddisfazioni e di sostegno a tutta l’attività. Quattro medaglie la cui conquista ha seguito trame diverse. La vittoria nei 1500 metri di Vittorio Casalini si concretizza nell’ultimo rettilineo. Il giavellotto di Stefano Bastianelli si pianta più lontano di tutti gli altri pari età, tra la sorpresa e l’incredulità degli altri concorrenti. Poi i due argenti di Mario Pelliccione nell’accoppiata 400/800. Due gare estremamente difficili che soltanto il mitico Juantorena è riuscito a domare con successo>.