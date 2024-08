Dramma in via Francesco Antonio Gori, nella zona di Gregna Sant’Andrea. Un uomo di 33 anni è stato trovato morto in casa. A rinvenire il corpo senza vita sono stati i familiari.

Sul posto, nella giornata di ieri domenica 4 agosto, verso le 12,30, la Polizia. L’ipotesi al momento al vaglio degli investigatori è che a causare il decesso possa essere stato un malore.

La salma è stata affidata al medico necroscopo.

c.b.