Nuovo mezzo per la ProCiv Cerveteri • Terzo Binario News

Pick-up ricevuto in comodato d’uso gratuito dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile

Un nuovo mezzo per la Protezione Civile comunale di Cerveteri.

Il Responsabile del Servizio Renato Bisegni si è recato a Roma per ritirare il nuovo pick-up, concesso in comodato d’uso gratuito al Gruppo di Cerveteri dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Presente alla consegna del mezzo, il Direttore dell’Agenzia Regionale, il Dottor Massimo La Pietra e il Funzionario Paolo Petricchia.

“Con questo nuovo mezzo, diventano quattro i pick-up di cui può disporre il Gruppo Comunale della Protezione Civile di Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un mezzo che sarà utilissimo a tutti i Volontari del nostro gruppo nelle consuete attività di controllo e di prevenzione contro gli incendi boschivi nel nostro territorio. In queste settimane, più che mai, abbiamo imparato a conoscere in maniera più dettagliata quanto sia costante e continua l’attività della nostra Protezione Civile, operativa in ogni momento per contrastare l’emergenza incendi.

Grazie a questo nuovo pick-up, che non è costato nulla al Comune di Cerveteri, potranno ora fare affidamento su un mezzo completamente nuovo e perfettamente idoneo a recarsi con rapidità e in maggiore sicurezza su tutti quei luoghi dove è fondamentale la presenza e l’intervento dei volontari”.

“A Renato Bisegni, figura instancabile dallo straordinario senso del dovere e delle Istituzioni e a tutti i volontari – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – rinnovo i miei complimenti e il mio ringraziamento per la sicurezza che ogni giorno garantiscono a Cerveteri e a tutti i cittadini”.