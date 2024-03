Trovato cadavere nel Tevere, mistero a Roma • Terzo Binario News

Macabro ritrovamento nel cuore di Roma. Nella giornata di oggi, domenica 31 marzo, è stato rinvenuto un cadavere nelle acque del Tevere, all’altezza di Lungotevere Testaccio nei pressi di Ponte Sublicio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Aventino e della Compagnia di Roma Centro. Il volto del cadavere rinvenuto non é visibile, ma dai primi accertamenti il corpo sembrerebbe appartenere ad una persona di sesso maschile. Attivate tutte le procedure per il recupero. Indagini in corso.

a riportarlo è il quotidiano online RomaToday