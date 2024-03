Resta con il braccio incastrato nel letto-contenitore: liberata dai pompieri a Santa Marinella • Terzo Binario News

L’episodio in via IV Novembre, la donna sta bene; per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia è stata una Pasqua di diversi interventi per maltempo

Resta con il braccio incastrato nel letto-contenitore, ci vogliono i Vigili del Fuoco per liberarla.

Il fatto è successo stamani intorno alle 9 in via IV Novembre 39 a Santa Marinella.

Con l’altro braccio è riuscita a prendere il telefono e chiamare i soccorsi.

Solo un grosso spavento per la donna, che sta bene a parte un braccio intorpidito per la posizione innaturale che è stata costretta ad assumere.

Per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia è stata una Pasqua di diversi interventi per maltempo, specie per i cornicioni e i pali pericolanti.

Uno della telefonia è stato messo in sicurezza sempre a Santa Marinella in via Etruria, mentre in via San Francesco d’Assisi a Civitavecchia i frammenti di calcinacci sono caduti mettendo a rischio i passanti tanto da rendere necessario l’intervento dell’autoscala.