Trasversale, Anas: "Vicina la riapertura del doppio senso sul viadotto Malle" • Terzo Binario News

Anas comunica che, a seguito del positivo termine delle operazioni di collaudo, stanno per prendere il via le attività di una nuova fase per la riapertura al traffico della nuova carreggiata del viadotto ‘Malle’, situato lungo la strada statale 675 “Umbro Laziale” nel territorio comunale di Orte.

La nuova opera sarà predisposta per ospitare temporaneamente il doppio senso di circolazione al fine di consentire la demolizione e ricostruzione del restante viadotto in direzione Civitavecchia.

Questo fondamentale step permetterà di trasferire l’intero flusso veicolare sulla nuova direttrice stradale appena completata, eliminando definitivamente e chicane artificiali e i cambi di traiettoria provvisori che gli utenti hanno dovuto percorrere nelle ultime fasi per aggirare l’area dei lavori.

La viabilità, grazie a questa nuova configurazione, risulterà così più lineare, fluida e sicura.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di allestimento in piena sicurezza per maestranze e automobilisti, si rende necessaria la chiusura temporanea della SS 675 nella sola direzione Terni, a partire da lunedì 22 giugno e fino a giovedì 25 giugno.

Durante i quattro giorni di stop, i tecnici provvederanno allo spostamento programmato delle barriere spartitraffico (new jersey) e al contestuale rifacimento della pavimentazione stradale nei tratti di approccio e innesto al viadotto stesso.

Nelle giornate di chiusura, il traffico veicolare leggero e pesante seguirà l’itinerario alternativo già stabilito in precedenza per i mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate: