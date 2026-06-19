Varco sud al porto di Civitavecchia, la Capitaneria: "Entra in vigore l'ordinanza 60/2026 per la sicurezza della navigazione nel porto storico" • Terzo Binario News

Entra oggi in vigore l’Ordinanza n. 60/2026 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, il nuovo provvedimento che disciplina, in via sperimentale, la sicurezza della navigazione e delle attività che si svolgono nel porto storico cittadino.

L’ordinanza rappresenta il risultato di un intenso e articolato lavoro tecnico-amministrativo svolto dall’Autorità Marittima in stretta collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, i servizi tecnico-nautici e tutti gli operatori del cluster marittimo.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di adeguare la regolamentazione alle attuali caratteristiche dell’imboccatura del porto storico e alle mutate condizioni operative, definendo regole chiare per l’accesso delle unità navali, la disciplina del traffico marittimo, gli ormeggi e le attività consentite all’interno dello scalo, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare e l’ordinato svolgimento delle attività portuali.

L’elaborazione dell’ordinanza è stata preceduta da un’approfondita attività di analisi tecnica e da specifici tavoli di confronto con tutti i soggetti interessati, consentendo di individuare una disciplina equilibrata che coniuga le esigenze di operatività del porto con gli imprescindibili standard di sicurezza.

«L’entrata in vigore dell’Ordinanza n. 60/2026 – sottolinea il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, Comandante del Porto di Civitavecchia – rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare una gestione moderna, efficiente e sicura del porto storico. Il provvedimento è frutto del grande lavoro svolto dall’Autorità Marittima, che ha coordinato un percorso condiviso con tutte le amministrazioni e gli operatori coinvolti, mettendo al centro la sicurezza della navigazione e delle persone.»

La Capitaneria di Porto invita tutti i comandanti, i diportisti, i pescatori, i concessionari e gli utenti del porto a prendere visione delle nuove disposizioni e ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell’ordinanza, nella consapevolezza che il rispetto delle regole costituisce il presupposto essenziale per garantire la sicurezza di tutti e la piena operatività del porto storico di Civitavecchia.