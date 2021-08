Trani: "La Caredda è la proprietaria del vano a uso ufficio oggetto dell'ordine di demolizione" - Terzo Binario News

“La Presidente del consiglio Comunale di Ladispoli, sempre ligia nel fare osservare le regole in aula (almeno quando si tratta di dare la parola ai consiglieri di opposizione), fuori dal Comune sembra adottare ben altro registro.

Dalle carte allegate, emergerebbero ben 3 ordini di demolizione a firma del Sindaco relativi a un immobile privato di proprietà del Presidente Caredda. Ordinanze poi annullate e ripubblicate senza alcuna modifica. Il tutto giustificato da una presunta illeggibilità delle carte.

Constatata questa bizzarra ripubblicazione sull’Albo Pretorio, ho provveduto a richiedere l’accesso agli atti per fare chiarezza. Sono molti i punti che destano perplessità, incluse le tempistiche di attuazione dell’ordine di demolizione. In attesa di appurare se tra i nomi coinvolti ci siano altre figure impegnate nella vita pubblica cittadina, ciò che appare chiaro è che, tanto il foglio catastale e sub catastale quanto la particella, sanciscono che l’Avvocato Maria Antonia Caredda (Presidente in quota Lega del consiglio comunale), è la proprietaria del vano a uso ufficio oggetto dell’ordine di demolizione.

Tutta questa vicenda, oltre a confermare lo stato di confusione gestionale dell’Amministrazione Grando, fa emergere lo scivolone civico di un politico sempre attento ai falli altrui, pronta a puntualizzare ogni défaillance di chi milita oltre le fila salviniane. Rendersi autori di un illecito contro l’amministrazione pubblica che si rappresenta non rientra tra le pratiche del “dare il buon esempio” che ci si sarebbe aspettati”.

Eugenio Trani