Black out Ladispoli, palazzo Falcone differisce la Tari per gli esercizi rimasti al buio - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che per le utenze non domestiche danneggiate dal guasto della rete elettrica avvenuto lo scorso 14 agosto sono stati differiti i termini di versamento della Tari 2021 con le seguenti scadenze:

1 rata differita al 30/09/2021

2 rata differita al 30/10/2021

3 rata differita al 30/11/2021

“Ricordiamo inoltre – ha commentato l’assessore al commercio, Lorena Panzini – che per tutte le utenze non domestiche, gravemente colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia, è possibile richiedere entro il termine del 15 ottobre, attraverso la modulistica presente sul sito istituzionale, la riduzione del 25% della quota variabile TARI.

Per poter usufruire della riduzione è requisito essenziale la regolarità del pagamento della TARI degli anni pregressi. In tal senso è possibile presentare eventuale richiesta di rateizzazione per morosità pregresse”.

Per visionare il modulo rateizzazione e il modulo riduzione 25%

https://www.comunediladispoli.it/utenze-non-domestiche-danneggiate-dal-blackout-del-14-agosto-posticipati-i-pagamenti-tari/notizia