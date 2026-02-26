Trani critica l'opposizione di Ladispoli: "Fanno ostruzionismo tramite assenze volontarie" • Terzo Binario News

“Noi di Verso Ladispoli continuiamo a lavorare con serietà per portare in Consiglio atti utili alla città. L’opposizione, invece, preferisce alzare la voce e inventarsi un “blocco dei lavori” che nasce solo dalle loro assenze volontarie.

Chi fa mancare il numero legale nella conferenza dei capigruppo e poi accusa gli altri non solo è poco serio: dimostra anche di non conoscere le norme che regolano il Consiglio. Il T.U.E.L. e lo stesso regolamento comunale consentono di procedere regolarmente, ma per capirlo servirebbe almeno un ripasso prima di mettersi a sbraitare.

A rimetterci sono i cittadini che li hanno votati e che oggi non hanno rappresentanza nelle sedi dove si programma il lavoro e si esercita il controllo democratico.

Noi andiamo avanti: c’è ancora molto da portare in aula, dal sociale al sostegno al mondo produttivo. Chi vuole lavorare, lavori. Chi vuole bloccare tutto, almeno studi le regole”.

Eugenio Trani