Traiano, successo per lo spettacolo "Aggiungi una nota" - Terzo Binario News

“Aggiungi una nota” lo spettacolo organizzato da Il Mosaico per la direzione artistica di Giulio Castello, ha riscosso grande consenso da parte della gremita platea del Teatro Traiano giovedì scorso.

Ospiti della serata il Trio d’Autore che ha proposto un omaggio alla musica italiana facendo partecipe il pubblico presente coinvolto in cori e ritmi delle mani, i Soreta & Kamorra con le rivisitazioni della canzone popolare, la splendida voce di Federica Deiana in alcune famose cover ed il Coro Bimbi Città di Civitavecchia in brani di pace.

Grande collaborazione dell’Ottavanota onlus a cui sarà devoluto parte del ricavato dello spettacolo presentato da Nicoletta Scirè. Ad aprire intervento del dott. Carlo Tarantino che ha sottolineato la bella partecipazione familiare verso il problema dell’autismo, presente l’Assessore ai Servizi Sociali Cinzia Napoli.

Un concerto variegato ma racchiuso da emozioni degli artisti e degli spettatori che hanno chiesto più volte il bis.Ringraziamenti all’Amministrazione Comunale ed a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare una serata degna con Giulio Castello che ha ricordato due figli di Civitavecchia: Silvio Serangeli e Flavio Mazzocchi.