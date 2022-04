Sosta a pagamento a Civitavecchia, dal 5 aprile attivi i parcometri in via Mazzini e piazza XXIV Maggio - Terzo Binario News

Csp: “Possibile acquistare abbonamenti in convenzione per i residenti”

Ultimate le procedure di messa in rete, i parcometri ubicati in Via Giuseppe Mazzini e Piazza XXIV Maggio saranno posti in funzione dal 5 aprile.

In questo contesto, come avviene da anni ormai in tutte le aree centrali urbane, la tariffazione consente una maggiore rotazione della sosta, permettendo una maggiore e facile accessibilità ai servizi della città. Nei prossimi giorni, inoltre, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, saranno concordati sconti per i residenti: gli uffici stanno lavorando per assicurare tariffe fortemente agevolate in abbonamento alle fasce residenziali.

I nuovi parcometri, omogenei a quelli in servizio nelle vie limitrofe, potranno ricevere pagamenti multicanali. Pertanto, sarà possibile pagare la sosta con monete e banconote, carte bancarie e anche tramite applicazione EasyPark che permette di pagare la sosta direttamente dal cellulare. Resta l’agevolazione della prima ora di sosta fissata in 0,50 euro, con una progressione del costo delle ore successive. Biglietto giornaliero e abbonamento mensile restano a costo invariato. Sarà possibile effettuare l’abbonamento mensile direttamente da parcometro, valido in tutte le aree di sosta a pagamento, seguendo le procedure indicate alla voce di acquisto tramite il menu principale. Resta ovviamente invariata anche la possibilità di effettuare l’acquisto dell’abbonamento presso le sedi operative di CSP, ubicate all’interno dei parcheggi “Isonzo” in Via Isonzo, 8 a Civitavecchia, e “Feltrinelli”, in Via Sofia De Filippi Mariani, aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30. Nel corso della prima settimana di aprile gli ausiliari del traffico saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le informazioni utili ed avranno il compito di sensibilizzare gli automobilisti circa gli obblighi di pagamento.

CSP ha inoltre terminato lo sviluppo della propria APP di servizi aziendali, a mezzo della quale sarà possibile acquistare anche i ticket di sosta (senza costi aggiuntivi).

Si conta nel corso del mese di Aprile di poter attivare anche questa funzionalità.