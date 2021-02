Torre Angela: 'coca' in buca - Terzo Binario News

Un servizio di appostamento ed osservazione da parte degli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino a Torre Angela , nei pressi dei portici di un complesso abitativo dove un uomo è stato notato passeggiare con atteggiamento nervoso, che ha insospettito gli agenti e per questo lo hanno tenuto d’occhio.

Qualche minuto e l’uomo si è andato a sedere su di una serie di pannelli di cartongesso e coperti da un telo verde, posto sotto i portici, si è chinato in terra ed ha iniziato a scavare con le mani sotto la siepe per poi andare a riporre nella buca realizzata un involucro di colore bianco, appena estratto dalla tasca dei pantaloni e poi ha ricoperto il tutto.

La scena osservata dai poliziotti, ha fatto scattare i controlli: identificato per R.D. 40enne romano, già conosciuto agli operatori perché arrestato per furto a giugno del 2020 e per questo sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria è stato perquisito.

Indosso non è stato rinvenuto nulla ma appena gli investigatori si sono avvicinati al punto dove aveva fatto la buca, sono stati trovati 31 involucri contenenti cocaina. Foto segnalato e avvisato il Pubblico Ministero dell’arresto, il 40enne è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.