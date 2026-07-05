Interruzioni idriche ripetute e mancanza di assistenza da parte di Acea: la denuncia a Civitavecchia • Terzo Binario News

“Si intende denunciare una situazione insostenibile che da mesi affligge il nostro palazzo in Via degli Agricoltori, abitato prevalentemente da persone anziane. ACEA, l’azienda che gestisce il servizio idrico nella nostra zona, sospende il flusso idrico tutti i fine settimana e, sempre più spesso, anche nei giorni feriali, lasciando l’intero stabile completamente a secco. Le interruzioni sono così lunghe che anche l’acqua nei serbatoi sul tetto finisce.

Non si tratta di un episodio isolato: questa è la sesta settimana consecutiva in cui registriamo interruzioni prolungate, senza preavviso né soluzioni.

Ogni volta, chiamiamo il servizio clienti ACEA, che gira la segnalazione ai tecnici, promettendo di ricontattarci entro 24/28 ore. Ma non accade mai. Nessuno ci chiama, nessuno interviene, e il problema rimane irrisolto. Siamo costretti a vivere senza acqua per ore, se non per intere giornate, con tutte le conseguenze che ne derivano: impossibilità di cucinare, igiene personale compromessa, e un disagio inaccettabile.

Non possiamo più tollerare questa mancanza di rispetto e di professionalità. Chiediamo quindi a Voi, come organi di informazione locale, di dare visibilità a questa situazione e di sollecitare una risposta da parte di ACEA. È inaccettabile che, nel 2026, in una città come la nostra, i cittadini siano costretti a lottare per un diritto fondamentale come l’accesso all’acqua potabile”.

un residente in Via degli Agricoltori