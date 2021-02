Sfreccia in monopattino con lo shaboo nel fazzoletto - Terzo Binario News

Fermato a bordo di un monopattino, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Borgo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È quanto accaduto in via Meloria: protagonista N.D.U. 46enne originario delle Filippine.

L’uomo ha tentato, invano, di disfarsi di un involucro di “shaboo” dal peso di 1,25 grammi che celava all’interno di un fazzoletto di carta. Indosso gli sono stati trovati anche 100 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 11,60 grammi di “shaboo” nascosti all’interno di un manico di una spazzola e di una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso.