Sequestro Pura Vida, allarme tra i balneari di Santa Marinella: “Potrebbe non essere un caso isolato” • Terzo Binario News

Il sequestro di stabilimenti rischia di aprire un fronte di forte preoccupazione tra gli operatori balneari di Santa Marinella e Santa Severa. La vicenda, infatti, non viene letta soltanto come un caso circoscritto alla singola attività, ma come un possibile campanello d’allarme per l’intero comparto.

A preoccupare i gestori sarebbero alcune delle motivazioni alla base del provvedimento, legate a presunte irregolarità nei titoli concessori, nelle convenzioni e negli atti autorizzativi. Documenti che, secondo quanto sostenuto dal titolare dello stabilimento, sarebbero stati regolarmente rilasciati dal Comune di Santa Marinella, come avvenuto nel tempo anche per altri esercenti.

Da qui il timore che il caso possa rappresentare solo l’inizio di una nuova stagione di contestazioni nei confronti del settore cittadino della balneazione. Una prospettiva che, se confermata, avrebbe effetti pesanti su un comparto già segnato da incertezze normative, difficoltà gestionali e continue tensioni legate al demanio marittimo.

Il punto centrale è proprio questo: se gli atti rilasciati dall’amministrazione comunale dovessero essere messi in discussione, il problema non riguarderebbe più soltanto una singola concessione, ma l’intero sistema su cui negli anni si è fondata l’attività di molti stabilimenti.

Gli operatori chiedono certezza amministrativa. In un settore già gravato da cavilli burocratici, tasse in costante aumento, obblighi e continue disposizioni, non è accettabile che a pagare sia sempre il tessuto sociale ed economico cittadino, spesso stretto tra istituzioni che si contraddicono e provvedimenti che finiscono per scaricare sugli esercenti il peso dell’incertezza.

L’intervento arriva inoltre in un momento particolarmente delicato per il turismo di Santa Marinella, una destinazione che per sua natura guarda soprattutto al mercato romano. Per chi sceglie di raggiungere il mare dalla Capitale, arrivare sul litorale e trovare uno stabilimento sotto sequestro non rappresenta soltanto un disagio concreto, ma anche un colpo d’immagine per l’intera località. Un danno che rischia di pesare ancora di più in una fase in cui Santa Marinella deve già confrontarsi con la concorrenza di altre destinazioni italiane e straniere, spesso più organizzate, più accessibili e più aggressive sul piano della promozione turistica.

Con la stagione estiva ormai avviata, l’eventuale estensione delle verifiche potrebbe produrre conseguenze rilevanti: stop ai servizi, danni economici per le imprese, ricadute sui lavoratori stagionali e disagi per cittadini e turisti.

Il nodo più delicato resta quello occupazionale. Dietro ogni stabilimento ci sono lavoratori stagionali, famiglie, fornitori e piccole imprese dell’indotto che vivono in larga parte della stagione estiva.

Senza dimenticare il tema della sicurezza, considerato che gli stabilimenti garantiscono spesso anche presidio di salvataggio, pulizia degli arenili, servizi igienici e assistenza ai bagnanti.

Per ora resta l’incertezza. Ma tra Santa Marinella e Santa Severa il timore corre veloce: dopo anni di difficoltà, il settore balneare cittadino potrebbe trovarsi davanti all’ennesima stangata.